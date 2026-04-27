OBAVEŠTENjE ZA PODNOSIOCE PRIJAVE ZA UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Iz opštinske uprave obaveštavaju građane koji su podneli prijave za upis prava na nepokretnostima da se,ukoliko im pristigne SMS poruka sa sadržinom da im je pristigao podnesak povodom podnete prijave, mogu obratiti službenicima koji su im pružali pomoć prilikom podnošenja prijave kako bi podnesak preuzeli. Potrebno je dasa sobom ponesu ličnu kartu ili drugi dokument sa kojim supodnosili prijavu i da službeniku pokažu poruku koja im je pristigla.

Kako naknadu za upis ne plaćaju lica sa invaliditetom, borci, porodice sa troje i više dece, samohrani roditeljili korisnik socijalne pomoći, oni prilikom posete službenicima treba da donesu dokaz o tom svojstvu, u originalu.

Kada im pristigne SMS poruka, građani se mogu obratiti u Opštinskoj upravi, na šalteru pisarnice, ili u Službi dečije zaštite, radnim danima od 7 do 15 časova.

foto: RTC