NSZ I REGIONALNA DEPONIJA ORGANIZUJU SKUP “UPOZNAJ POSLODAVCA”

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Pirot, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Regionalna deponija Pirot u utorak, 07. jula, od 11 časova, organizuje događaj „Upoznaj poslodavca”. Događaj će biti organizovan u svečanoj sali Gradske uprave Pirot. Nadležni pozivaju nezaposlena lica i tražioce promene zaposlenja sa područja Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke, odgovarajućih kvalifikacija, da učestvuju u ovom događaju. Poslodavac je iskazao potrebu za kandidatima sa završenim visokim obrazovanjem iz oblasti biologije, hemije, fizike, fizičke hemije, zaštite na radu, zaštite životne sredine i ekologije.