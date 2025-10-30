Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine u Srbiji (NSBNM) organizuje javne rasprave povodom razmatranja radne verzije Strategije rada Nacionalnog saveta za period 2026-2031. godine.

Javna rasprava u Bosilegradu biće održana 13. novembra od 9:00 časova u kancelariji Nacionalnog saveta. Javna rasprava u Dimitrovgradu biće održana 14. novembra od 10:00 časova u kancelariji Nacionalnog saveta.

Iz Nacionalnog saveta pozivaju sve zainteresovane građane, institucije i organizacije da uzmu učešće u raspravi i daju svoje predloge i mišljenja.