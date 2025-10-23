NOVI KAMION – SMEĆAR ZA JP „KOMUNALAC“

Javno preduzeće „Komunalac“ , danas je obogatilo svoj mašinski park. Preko projekta Ministarstva zaštite životne sredine dimitrovgradsko komunalno preduzeće dobilo je kamion – smećar. Ključeve novog vozila zameniku predsednika opštine Dimitrovgrad, Dejanu Milevu, uručio je pomoćnik ministra Strahinja Stojković.

Zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad, Dejan Milev, istakao je dobru saradnju Opštine sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

Direktor Javnog preduzeća „Komunalac“ Vladica Ivanov, rekao je da je ovaj kamion itekako važan za poboljšanje usluge odlaganja smeća, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima.

Pomoćnik ministra Strahinja Stojković, održao je i radni sastanak sa zamenikom predsednika i njegovim saradnicima, a razgovaralo se o eventualnim budućim projektima, koje bi opština realizovala. Reč je o prečistaču otpadnih voda, novim izvorištima pijaće vode i proširenju kapaciteta Doma za stare.

B.L.

foto i video: Miki Ilić