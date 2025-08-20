NOVA PRILIKA ZA MLADE VOKALNE TALENTE

Osnovna muzička škola „Dr Dragutin Gostuški“ u Pirotu otvara novi odsek, za solo pevanje. Nastava će se odvijati individualno, uz stručnu podršku profesora, a učenici će imati priliku da razvijaju tehnike pevanja, scenski nastup i samopouzdanje. Pored nastave solo pevanja, učenici će imati predmete solfeđo, uporedni klavir i u završnom razredu, teoriju muzike. Obrazovanje traje četiri godine, a pravo upisa imaju devojčice od 13 i dečaci od 16 godina. Prijemni ispit zakazan je za 25. avgust, a prijave su moguće onlajn ili lično u školi, radnim danima od 8 do 13 časova.

foto: RTC