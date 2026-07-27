NOVA PRAVILA ZA VOZAČE MOPEDA

Krajem prošlog meseca na snagu su stupile izmene i dopune Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, kojima su dodatno pojašnjene definicije bicikla, bicikla sa pomoćnim elektromotorom i mopeda. Zbog toga iz Policijske uprave Pirot upozoravaju građane da su za prekršaje upravljanja mopedom bez vozačke dozvole i bez korišćenja zaštitne kacige, kao i neregistrovanim mopedom, predviđene kazne od 10.000 do 120.000 dinara. Policijski službenici će u narednom periodu pojačano sankcionisati izvršioce ovih prekršaja, odnosno njihove roditelje, ukoliko su izvršioci maloletni, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Pirotu.