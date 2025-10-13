ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NOVA POBEDA “BALKANSKOG”

RT Caribrod

U susretu 9. kola prvenstva Zone Istok, fudbaleri „Balkanskog“ su u subotu, u Sportskom centru „Park“, savladali ekipu „Rajka Mitića“ iz Bele Palanke rezultatom 5:1. Dva pogotka za domaće postigao je Davor Petrov, a po jednom su precizni bili Lazar Manić, Miloš Milanov i Zoran Salić. Dimitrovgradska ekipa je lider na tabeli sa 27 osvojenih bodova, a u narednom kolu dočekuju trećeplasiranu ekipu „Hajduk Veljka“ iz Negotina, koja ima 22 boda na svom kontu.

foto i video: Miki Ilić

