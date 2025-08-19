NOVA GASTRONOMSKA MANIFESTACIJA – 6. SEPTEMBRA U DIMITROVGRADU

“Organizоvanje manifestacije „Prženo & funghi fest“ planira se već nekoliko godina unazad, ali tek ove godine Turistička organizacija Caribrod i Opština Dimitrovgrad dobili su podršku Ministarstva turizma i omladine, za realizovanje ovog događaja,” rekla je za radio-televiziju Caribrod, Marija Stavrov Nackov iz Turističkog informativnog centra.

Pored takmičarskog dela, u kome je predviđeno da “prženo” priprema 15 ekipa, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava imaće priliku da posetiocima manifestacije ponude svoje sveže i gotove proizvode, kao i zimnice i tradicionalne proizvode našeg kraja.

“Za 1. festival hrane u Dimitrovgradu Turistička organizacija Caribrod je za sve takmičare obezbedila jednolično posuđe u kome će imati mogućnost da tradicionalno letnje jelo našeg kraja spremaju na isti način.” dodala je Stavrova Nackova.

Organizatori se nadaju da će ovo biti početak jedne tradicionalne manifestacije, koja će iz godine u godinu da raste i pruža sve više mogućnosti lokalnim proizvođačima da svoje proizvode predstave i ponude potencijalnim kupcima.

D.V.

foto i video: TO Caribrod, Milan Ilijev