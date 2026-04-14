NOVA 3 BODA ZA „BALKANSKI“

U utakmici 19. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su u subotu, u Sportskom centru „Park” savladali ekipu „Tanaska Rajića” iz Pirota rezultatom 2:0. Pogotke za domaće postigli su Nemanja Mančić i Davor Petrov. Posle ovog meča „Balkanski” je i dalje drugi na tabeli sa 48 osvojenih bodova, a u narednom kolu gostuje u Beloj Palanci, ekipi „Rajka Mitića”, koja je na devetom mestu sa 18 bodova.

N.S.

foto i video: Milan Ilijev