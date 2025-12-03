NEZAVISNI ŽENSKI CENTAR UČESTVUJE U KAMPANJI „16 DANA AKTIVIZMA…“ I U REALIZACIJI MEĐUNARODNOG PROJEKTA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Svake godine 3. decembra u svetu se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ujedinjene nacije su ovaj datum ustanovile 1992. godine, sa ciljem da služi kao platforma za podizanje svesti i zalaganje za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Dan osoba sa invaliditetom je jedan od šest važnih datuma, koji se obeležava u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Nezavisni ženski centar iz Dimitrovgrada je godinama unazad deo kampanje “16 dana aktivizma…”, a ove godine učestvuje i u međunarodnom projektu „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i reintegracije za žrtve nasilja II“, koji se u zemljama Zapadnog Balkana realizuje uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA). Projekat, koji traje do jula 2026. godine, doprinosi unapređenju kvaliteta usluga podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa Istanbulskom konvencijom. Projekat je slušaocima Radio Caribroda predstavila Daniela Kostov Pejčev, zastupnica Nezavisnog ženskog centra u Dimitrovgradu.