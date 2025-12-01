NEZAVISNI ŽENSKI CENTAR U KAMPANJI „16 DANA AKTIVIZMA…”

ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

U toku je Globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Kampanja je počela 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanju obeležava više od 1.700 organizacija u preko 100 zemalja.

Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad i ove godine učestvuje u kampanji, a tim povodom gost sutrašnje radio-emisije „Od pola 10“ biće Daniela Kostov Pejčev, zastupnica Nezavisnog ženskog centra.

