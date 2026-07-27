NEZABORAVAN KONCERT ROK GRUPE „GENERACIJA 5“

Ljubitelji dobrog rokenrola uživali su u subotu uveče na koncertu legendarne grupe Generacija 5, koji je održan na terenu za male sportove Sportskog centra „Park“, u okviru manifestacije Kulturno-sportsko leto 2026. Koncert je okupio veliki broj posetilaca iz Dimitrovgrada, ali i gostiju iz okolnih gradova, koji su zajedno pevali najveće hitove jednog od najpoznatijih rok sastava sa domaće muzičke scene. Sa Dragoljubom Ilićem Ilketom, jednom od legendi ovog benda, razgovarali smo pre tonske probe.

Veče je proteklo u odličnoj atmosferi, uz snažnu energiju benda i vernu publiku koja je od prvih taktova pevala uglas. Ređali su se bezvremenski hitovi koji su obeležili višedecenijsku karijeru grupe, a svaki novi takt bio je ispraćen dugotrajnim aplauzima i ovacijama.

Koncert Generacije 5 još jednom je pokazao da rok muzika ne poznaje generacijske granice. Publika svih uzrasta uživala je u večeri ispunjenoj emocijama, dobrim zvukom i zajedničkim pevanjem, čime je ovaj nastup ostao jedan od najupečatljivijih događaja ovogodišnjeg Kulturno-sportskog leta u Dimitrovgradu.

B.L. / D.V.

foto i video: Miki Ilić