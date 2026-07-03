NB „DETKO PETROV“ OBELEŽILA DVA JUBILEJA

Narodna biblioteka “Detko Petrov” upriličila je obeležavanje dva jubileja – 90 godina od rođenja Detka Petrova, jednog od najvećih književnika ovog kraja i 30 godina izdavačke delatnosti. Tim povodom odštampana je brošura na srpskom i bugarskom jeziku. Obeležavanje jubileja, počelo je prezentacijom u holu biblioteke. O životu i delu ovog priznatog književnika rodom iz sela Prtopopinci. čije ima biblioteka sa ponosom nosi već duže od dve decenije, kao i o njenoj 30-ogodišnjoj izdavačkoj delatnosti govorile su v.d. direktora ustanove Dragana Pešaković i v.d direktora Centra za kulturu Ivana Taskov. Sa puno topline o Detku Petrovu su govorili i posetioci, koji su ga lično poznavali.

U sobi biblioteke, koja takođe nosi njegovo ime, postavljena je poster-izložba.

Detko Petrov rođen je 2. jula 1936. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom selu Prtopopinci i susednim selima Mazgoš i Smilovci. Gimnaziju – u Dimitrovgradu i Pirotu. Završio je Jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je do kraja 1976. radio kao srednjoškolski profesor u Sanskom Mostu, a zatim sa porodicom prelazi u Sarajevo, gde ostaje do kraja života 1990. godine. Prozne radove objavljivao je u Studentu, Vidicima i Letopisu Matice srpske, a zatim i u sarajevskim časopisima.

Objavio je 6 zbirki pripovedaka, tri romana, knjigu priča za decu Godine 1982. „Bratstvo“ iz Niša izdalo je njegovu zbirku priča na bugarskom jeziku „Jabuka kraj puta“, a 2006. izabrana dela u tri toma u prevodu Žele Georgieve. Uvršten je u ediciju „Savremena književnost naroda i narodnosti BiH u 50 knjiga“.

Prema zvaničnim podacima prvo čitalište u Caribrodu osnovano je davne 1898. godine. Tokom burnih društveno–političkih promena kroz istoriju je menjalo nazive i sedište sa ove i one strane srpsko’bugarske granice. U periodu posle Drugog svetskog rata, Biblioteka je dugi niz godina radila kao sastavni deo Centra za kulturu, da bi se 1996. godine konačno osamostalila.

Svi posetioci dobili su prigodne poklone, brošuru povodom jubileja i izdanja biblioteke.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1728796709247884&type=3

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev