NASTAVLJA SE REALIZACIJA PILOT PROJEKTA POŠUMLJAVANJA

Danas je u sali EOCa, održana radionica u okviru projekta „Stvaranje uslova za obnovu šumskih predela na političkom, terenskom i tržišnom nivou u cilju postizanja neutralnog stanja degradiranosti zemljišta u Srbiji“. Radionica je deo završnih teoretskih aktivnosti u okviru projekta finansiranog od strane međunarodne organizacije FAO, koji se sprovodi na dva pilot područja u Srbiji, a to su opštine Dimitrovgrad i Kikinda. Reč je o projektu koji treba da podrži zaustavljanje degradacije i propadanja napuštenog poljoprivrednog zemljišta, tako što će se izvršiti pošumljavanje, kaže Vladan Popović iz Instituta za šumarstvo u Beogradu.

Dosadašnjom realizacijom projekta zadovoljna je i Sneža Tošev Milanov, iz dimitrovgradske podružnice Gorana Srbije.

Radionica se organizuje u cilju predstavljanja rezultata projekta i daje uvid u mogućnosti za obnovu šuma i šumskih predela Srbije u budućnosti, na zemljištu u javnoj i privatnoj svojini.

B.L.

foto i video: Miki Ilić