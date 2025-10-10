NAJBOLJI UČENICI I SPORTISTI DOBILI NOVČANE NAGRADE OD OPŠTINE DIMITROVGRAD

U Edukativno-obrazovnom centru sportskog centra Park juče su dodeljene novčane nagrade najboljim učenicima i sportistima dimitrovgradske osnovne škole i gimnazije. Opština Dimitrovgrad u Dečjoj nedelji tradicionalno nagrađuje učenike generacije i najbolje učenike po razredima tokom protekle školske godine, kao i najuspešnije đake za postignuća na takmičenjima i smotrama, računajući najviši dostignuti nivo, počev od opštinskog do republičkog. Učenici generacije dobijaju jednokratno po 130 hiljada dinara, koliko iznosi republička studentska stipendija, dok su najbolji učenici ostalih razreda nagrađeni sa po 80 hiljada dinara, koje će im biti isplaćene u 10 mesečnih rata.

Među nagrađenima i ovog puta je najbolji učenik sedmog razreda Stefan Kocić, sada učenik osmog razreda,

Nagradu kao motivaciju doživljavaju i atletičarka Lana Petrović, učenica osmog razreda i takmičari u okviru nadmetanja Pažljivkova smotra, sa članom ekipe Danom Kirov, učenicom drugog razreda:

Učenicima osnovne škole dodeljeno je 25 pojedinačnih i 6 ekipnih nagrada, dok su gimnazijalci dobili 19 pojedinačnih i 4 ekipne nagrade. Nagrade je uručio zamenik predsednika opštine Dejan Milev.

Za uspeh na republičkim takmičenjima nagrada iznosi 20 hiljada dinara za prvo i drugo mesto i 15 hiljada dinara za treće mesto, dok je za neko od prva tri mesta na okružnim takmičenjima iznos 7 hiljada dinara, koliko iznose i ekipne nagrade. Za nagrađivanje najuspešnijih učenika ove godine iz budžeta opštine izdvojeno je ukupno milion i 440 hiljada dinara.

A.T.A.

foto: Miki Ilić