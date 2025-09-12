NAGRADE ZA NAJBOLJU DECU NA KONKURSU „ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM“

U dimitrovgradskoj osnovnoj školi danas su deci uručene okružne nagrade sa konkursa, koji je krajem maja u okviru obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba sproveo Zavod za javno zdravlje Pirot u saradnji sa Institutom za javno zdravlje. Podeljeno je ukupno 15 okružnih zahvalnica, 3 u kategoriji predškolskih ustanova i 12 u kategoriji osnovnih škola. Prigodne poklone, torbice, sveske, futrolice, hemijske olovke i zahvalnice dobilo je troje dece, sada učenici prvog razreda i i 11-oro učenika od 2. do 7. razreda.

Nagrade je uručila sanitarni inženjer za javno zdravlje Sonja Petrov u Zavodu za javno zdravlje u Pirotu.

Na konkursu je učestvovalo oko 370 dece sa područja Pirotskog okruga. Ovog puta na nivou okruga je 9 republičkih nagrada, od kojih će dve stići u ruke dimitrovgradske dece.

Ovog puta Nadji Dimitrov uručena je zahvalnica i nagrada za likovni konkurs sa okružnog nivoa, dok je Sanja Ivanov, pored okružne zahvalnice za likovni rad, za koji je osvojila i 3. nagradu na republičkom nivou, dobila i okružnu zahvalnicu za literarni rad.

I direktor osnovne škole Milena Stavrov izrazila je zahvalnost deci za učešće na konkursima Instituta za javno zdravlje.

Republičke nagrade biće naknadno uručene.

U toku kalendarske godine zavod za javno zdravlje sprovodi tri konkursa. Sada je u toku konkurs na temu Podrška dojenju, a uslediće naredni, u okviru kampanje „Oktobar – mesec pravilne ishrane“.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić