NACIONALNI SAVET OBEZBEDIO UDŽBENIKE I ŠKOLSKI PRIBOR ZA UČENIKE I DECU U SVE TRI DIMITROVGRADSKE OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine u Srbiji Stefan Stojkov posetio je danas sve tri obrazovne ustanove u Dimitrovgradu. U Osnovnoj školi „Hristo Botev“, za decu odeljenja u sedmom razredu, gde se nastava odvija na bugarskom jeziku, Stojkov je uručio besplatne udžbenike, poklon nacionalnog saveta, dok su svi učenici prvog razreda dobili školske torbe. Stojkov je obišao i predškolsku ustanovu, gde je uručio školski pribor namenjen deci predškolskog uzrasta.

