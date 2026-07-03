NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I JKP REGIONALNA DEPONIJA ORGANIZUJU DOGAĐAJ “UPOZNAJ POSLODAVCA”

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Pirot organizuje događaj „Upoznaj poslodavca“ u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Regionalna deponija Pirot. Događaj će se održati 07. jula 2026. godine sa početkom u 11 časova u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot, ulica Srpskih vladara broj 82.

Pozivamo nezaposlena lica i tražioce promene zaposlenja sa područja Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke, odgovarajućih kvalifikacija, da učestvuju u ovom događaju.

Poslodavac je iskazao potrebu za kandidatima sa završenim visokim obrazovanjem iz oblasti biologije, hemije, fizike, fizičke hemije, zaštite na radu, zaštite životne sredine i ekologije.

Događaj „Upoznaj poslodavca“ pruža učesnicima priliku da se neposredno upoznaju sa poslodavcem, njegovom delatnošću, radnim okruženjem, organizacionom kulturom i očekivanjima u vezi sa radnim mestima za koja postoji potreba za zapošljavanjem. Kroz direktan razgovor sa predstavnicima kompanije kandidati će dobiti informacije o uslovima rada, potrebnim kompetencijama, mogućnostima profesionalnog razvoja, kao i odgovore na sva pitanja u vezi sa procesom zapošljavanja.

Tokom događaja predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje predstaviće novu uslugu headhunting-a kao jedan od mehanizama podrške poslodavcima u pronalaženju i privlačenju kandidata za deficitarna i visoko specijalizovana radna mesta. Predstavljanje ove usluge od posebnog je značaja imajući u vidu potrebe konkretnog poslodavca za zapošljavanjem stručnjaka iz oblasti ekologije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i drugih profila povezanih sa zelenom agendom i održivim razvojem.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti kod svojih savetnika za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Pirot, gde mogu dobiti osnovne informacije o poslodavcu, pripremiti se za predstavljanje ili dobiti podršku u vezi sa eventualnim nedoumicama od susreta sa poslodavcem.