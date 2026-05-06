NA ĐURĐEVDAN EKIPA RTC POSETILA SELO RADEJNA

Pravoslavni vernici danas su proslavili Đurđevdan – dan posvećen svetom velikomučeniku Georgiju. U Radejni je obeležena seoska slava. Na mestu Krst pored manastira posvećenog Svetom Georgiju u Radejni je i ove godine, po tradiciji, održan veliki sabor. Praznik je tradicionalno obeležen uz slavski kolač i đurđevdansko jagnje, ali i u prisustvu brojnih gostiju i poštovalaca ovog svetitelja. Jedan od njih je i Nikola Jordanov . Živi u Dimitrovgradu, ali svoje korene ne zaboravlja.

Sveti Georgije je jedan od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Živeo je u vreme cara Dioklecijana.

Za dan Svetog velikomučenika Georgija vezani su mnogi običaji i verovanja. U dimitrovgradskom kraju najčešće se slavi kao praznik stočara. Paroh dimitrovgradski Dragan Lazić, kaže da je Đurđevdan ne samo praznik, već i tradicija.

Đurđevdan se kao seoska slava obeležava u selima Radejna, Mazgoš i Visočki Odorovci.

