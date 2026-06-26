MUP: NE PALITE VATRU NA OTVORENOM!

Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na građane, da budu odgovorni i poštuju zakon, da ne pale vatru na otvorenim prostorima, u šumama i u blizini šuma, zbog opasnosti od širenja požara, koji mogu da ugroze živote ljudi i uzrokuju velike materijalne štete.

Odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru, a za nepoštovanje ove odredbe zaprećena je kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara.

Ukoliko dođe do požara potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.

foto: RTC