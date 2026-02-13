MOBILNA ISPOSTAVA „POŠTANSKE ŠTEDIONICE“ SUTRA RADI OD 09 – 13 SATI

Vozilo mobilne ispostave banke „Poštanska štedionica“, od srede svakodnevno boravi u centru Dimitrovgrada. Službenici „Poštanske štedionice“ danas će građanima pružati usluge do 14 sati, dok će sutra, 14. februara, mobilna ispostava raditi od 09 do 13 sati. Službenici banke za građane dimitrovgradske opštine vrše sve vrste bankarskih transakcija – podizanje gotovine, uplatu pazara, otvaranje novih računa, isplatu penzija.

foto: RTC