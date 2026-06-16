MLADI DIMITROVGRADSKI SPORTISTI UČESTVOVALI U KAMPU U NESEBRU

U bugarskom primorskom gradu Nesebar, od 8. do 11. juna, održan je Sportsko-patriotski kamp za decu iz istorijskih bugarskih zajednica u inostranstvu, pod nazivom „Herojske igre“.

Na terenima trening baze Nacionalne sportske akademije, preko 100 dece iz Rumunije, Moldavije, Rusije, Ukrajine i Srbije pokazalo je svoje sportske i kulturno-zabavne veštine. Caribrod je predstavljalo 9 mladih sportista.

Pošto je kamp organizovan prvi put, nije bio takmičarskog karaktera, a svi učesnici su dobili medalje i sertifikate. Događaj je organizovala Izvršna agencija za Bugare u inostranstvu, uz podršku opštine Nesebar.

foto: AK Balkan