MINIMALNA POBEDA BALKANSKOG I NOVA TRI BODA

U subotu je u Sportskom centru Park odigran meč 17. kola prvenstva Zone Istok, između Balkanskog i Slatine iz Bora, a domaći sastav upisao je pobedu rezultatom 1:0.

Tok meča protekao je u znaku potpune inicijative Balkanskog. Od prvog sudijskog zvižduka domaći tim je preuzeo kontrolu igre, diktirao tempo, dok su gosti bili skoncentrisani na defanzivnu igru i pokušaje iz kontranapada.

Iako su stvorili veliki broj prilika, igrači Balkanskog nisu bili dovoljno precizni u završnici. U izglednim šansama našli su se Krumov, Petrov, Kirkov i Mančić, ali lopta nije završavala u mreži.

Ipak, uporna igra domaćih na kraju je donela rezultat, pa je Balkanski zasluženo stigao do minimalne pobede, pogotkom Nemanje Mančića u 81. minutu. Utakmica je bila dinamična i borbena, a Slatina je, uprkos čvrstoj odbrani, ostala bez bodova.

Prema rečima trenera Balkanskog, Aleksandra Nackova, za veliki broj nerealizovanih šansi na utakmici, glavni krivac je nedovoljan broj treninga.

Nakon pobede u subotu Balkanski je i dalje drugi na tabeli Zone Istok, sa 42 boda, i 6 bodova zaostatka za liderom, ekipom Timočanina iz Knjaževca. U narednom kolu dimitrovgradski fudbaleri putuju u Majdanpek gde će se sastati sa domaćom ekipom Rudara 1934.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev