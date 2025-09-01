ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

MILANOV, U IME KIC-A CARIBROD, POZDRAVIO DECU I UČENIKE

RT Caribrod

Povodom prvog septembra i početka nove školske godine, decu i učenike iz predškolske ustanove, osnovne škole i gimnazije u Dimitrovgradu, u ime KIC-a Caribrod, pozdravio je sekretar udruženja Dalibor Milanov. „Prvi školski dan je početak puta ka znanju za svakog od nas. Svim učenicima želim odlučnost i istrajnost, neka vaša želja za učenjem nikada ne prestaje. Obrazovanje naše dece je vrednost koju svi moramo da čuvamo i prenesemo budućim generacijama“, rekao je Milanov za RT Caribrod.

Post Views: 74

You May Also Like

VREMENSKA PROGNOZA

Dejan Todorov

TROPSKE VRUĆINE U DIMITROVGRADU

RT Caribrod

SUTRA POČINjE NIŠVIL DžEZ FESTIVAL

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *