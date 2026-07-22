„MIHOLjSKI SUSRETI“ 20. SEPTEMBRA U SELU SMILOVCI

U Beogradu su prošle nedelje potpisani ugovori po konkursu Ministarstva za brigu o selu za organizvanje manifestacije „Miholjski susreti sela“. Ministar Milan Krkobabić je tom priulikom izjavio da će manifestacije širom Srbije okupiti ukupno 1750 sela i da je za ovogodišnje, šeste Miholjske susrete u budžetu opredeljeno preko 60 miliona dinara. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 125 lokalnih samouprava, među kojima je i Opština Dimitrovgrad. Kako saznajemo iz lokalne samouprave, planirano je da manifestacija bude organizovana 20. septembra, a domaćin „Miholjskih susreta“ i ove godine će biti selo Smilovci.

foto: RTC