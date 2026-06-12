MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „SAVEZNIŠTVO ZA JEDNAKOST“

Povodom 11. juna, Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti, u Beogradu je juče, održana međunarodna konferencija pod nazivom „Savezništvo za jednakost“, u organizaciji Kabineta ministarke bez portfelja, Tatjane Macure, zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, smanjenja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

Konferencija je okupila predstavnike državnih institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog sektora i stručnjake iz različitih oblasti, sa ciljem razmene iskustava i unapređenja saradnje u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti. Kroz niz panel diskusija i stručnih izlaganja, učesnici su razgovarali o izazovima sa kojima se žene i dalje suočavaju u savremenom društvu, kao i o mogućnostima za stvaranje inkluzivnijeg i pravednijeg okruženja za sve građane.

Poseban akcenat stavljen je na prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, jačanje institucionalnih mehanizama zaštite, kao i na unapređenje ekonomskog položaja žena kroz podsticanje ženskog preduzetništva, veću zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama i stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Takođe, istaknuta je važnost političkog osnaživanja žena i njihovog ravnopravnog učešća u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti.

Među učesnicima međunarodne konferencije „Savezništvo za jednakost“ bili su u ime Opštine Dimitrovgrad , članovi Opštinskog veća Sanja Milenkov i Elenko Petrov.

Sanja Milenkov je istakla značaj zajedničkog delovanja institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u unapređenju rodne ravnopravnosti. Govoreći o iskustvima i aktivnostima koje se sprovode na lokalnom nivou, ona je naglasila da su ekonomsko osnaživanje žena, veća zastupljenost žena u procesima odlučivanja i kontinuirana borba protiv svih oblika nasilja ključni preduslovi za izgradnju pravednijeg i ravnopravnijeg društva.

Obeležavanje Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti predstavlja priliku da se ukaže na ostvarene rezultate, ali i da se definišu budući koraci ka daljem unapređenju položaja žena i jačanju principa jednakosti u svim segmentima društva.

B.L.

foto i video: Sanja Milenkov, Infobiro TV, Milan Ilijev