MEĐUNARODNA AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA

U periodu od 9. do 15. marta, u okviru međunarodne kampanje Evropske mreže saobraćajnih policija, biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu. Akcija ima za cilј unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa.

Samo u prošloj godini, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji sankcionisali su više od 150.000 vozača zbog nekorišćenja pojasa, i više od 8.000 vozača i suvozača zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isklјučivo u skladu sa propisima, uz upotrebu dečijih sedišta i sigurnosnog pojasa.

foto: RTC