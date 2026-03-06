MATURANTIMA GIMNAZIJE PREDSTAVLjENI PROGRAMI ŠUMARSKOG UNIVERZITETA IZ SOFIJE

Šumarsko-tehnički univerzitet iz Sofije predstavio je danas, u sali EOC-a, svoje studijske programe i mogućnosti za studiranje. Informativni sastanak organizovan je za učenike završnog razreda Gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“, koji planiraju da naredne školske godine nastave svoje visoko obrazovanje na univerzitetima u Bugarskoj. Tokom info-sesije budući studenti imali su priliku da se detaljno upoznaju sa uslovima upisa, oblicima studiranja, mogućnostima zapošljavanja nakon diplomiranja, kao i da dobiju aktuelne i korisne informacije o savremenim obrazovnim programima ove visokoškolske ustanove. Predstavnici univerziteta, među kojima rektor Hristo Mihajlov i nekoliko dekana, posetili su i dimitrovgradsku gimnaziju.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1613624257431797&type=3

D.V.

foto: Milan Ilijev