MASKENBAL I IZLOŽBA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE

Povodom Dana planete Zemlje, predškolska ustanova „8. septembar“ organizovala je juče maskenbal i izložbu.

Posle okupljanja mališana iz sva tri vrtića u dvorištu objekta „Leptirić“, usledio je defile Balkanskom ulicom. Najmlađi su ponosno prošetali u pratnji svojih vaspitačica, a osmesi i šarenilo potekli su glavnom ulicom, šireći radost i pozitivan duh na sve u njihovoj okolini. Roditelji, rodbina, prijatelji i slučajni prolaznici ispratili su ovu šarenu povorku sa odobravanjem i aplauzima.

Kreativno osmišljeni, šareni kostimi, izrađeni uglavnom od reciklažnog materijala, nosili su jasnu poruku – da je svima nama potrebna zdrava i čista planeta zemlja.

Posle defilea, u galeriji „Metodi Meta Petrov“ svečano je otvorena i izložba dečijeg stvaralaštva mališana iz dimitrovgradske predškolske ustanove. Izložba pod nazivom „Mali ljudi, a velika dela, da nam planeta bude čista i vesela“, priređena je takođe povodom Dana planete Zemlje.

Sve prisutne na otvaranju je pozdravila Vesna Georgijev, koordinator komisije za likovno u predškolskoj ustanovi „8.septembar“.

Georgijeva je uputila zahvalnost deci, roditeljima, vaspitačima i svima koji su pomogli u pripremi maskenbala i izložbe povodom obeležavanja ovog važnog datuma.

„Zemlja je naš dom i trebamo je čuvati čistu i zelenu, kako bi takva ostala i za generacije posle nas. Trebalo bi da štedimo vodu i električnu energiju, da sadimo drveće, da razdvajamo otpad za reciklažu… I da se na to stalno podsećamo, jer često puta na važnost ekologije zaboravimo. Deca se svemu tome uče od malih nogu. Mi u vrtiću na ovu temu volimo i da pričamo, i da stvaramo i deca uživaju u tome, što se danas moglo i videti,” dodala je Georgijeva.

D.V.

foto i video: Boris Lazarov