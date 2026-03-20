MART – MESEC BORBE PROTIV RAKA

Mart mesec posvećen je borbi protiv raka, kada se javnost dodatno informiše o rasprostranjenosti malignih bolesti, važnosti prevencije i ulozi organizovanog skrininga u ranom otkrivanju bolesti. Kada se otkrije na vreme, rak je izlečiv u preko 90% slučajeva. Procene ukazuju da tokom života jedna od pet osoba oboli. Rak pluća, dojke i debelog creva vodeće su bolesti u obolevanju i umiranju. Poznati faktori rizika su pušenje, alkohol i gojaznost, ali visoka učestalost faktora rizika dolazi i iz životne i radne sredine.

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer je na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće uticati.