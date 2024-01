MAMOGRAFSKI PREGLEDI U DIMITROVGRADU DO 23. JANUARA

Pokretni mamograf Centra za radiologiju Kliničkog centra u Nišu od početka ove nedelje lociran je u dvorištu Doma zdravlja u Dimitrovgradu. Skrining mamografska snimanja obavljaju se svakog dana od 8 do 19 časova, a ciljna grupa su žene starosti od 45 do 74 godine. Potrebno je sa sobom poneti zdravstvenu knjižicu koja ne mora biti overena, a prethodno zakazivanje i uput nisu neophodni. Mamografska snimanja obavljaće se do naredne srede u 13 časova, a nalaz će biti poslat na kućnu adresu u narednih mesec dana. Prema informaciji, koju smo dobili od nadležnih, dnevno se obavi 60 do 70 snimanja, što je zadovoljavajući odziv.

foto: Milan Ilijev