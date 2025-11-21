MALIŠANI U VRTIĆU OBELEŽILI MEĐUNARODNI DAN DETETA

Mališani u vrtiću pčelica juče su kroz različite radionice obeležili Međunarodni dan deteta. U zajedničkom prostoru mališani su oslikavali platna, crtali simbole sreće i izrađivali drvo želja, dok su najmlađi ostavljali otisak šake i prsta.

Tako su kroz obeležavanje ovog važnog datuma nastali zajednički likovni radovi koji svake godine budu izloženi na kraju radne godine u galeriji.

Međunarodni dan deteta obeležava se 20.novembra u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Ovaj dan obeležava se od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci preispitaju da li su dovoljno učinili kako bi ispoštovali principe Konvencije o pravima deteta.