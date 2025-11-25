MALA POZORIŠNA ŠKOLA PREDSTAVLJA „12 PUTNIKA“

Mala pozorišna škola, koju već par godina u Dimitrovgradu organizuje Udruženje građana „Harmonija“, nastavlja sa radom. U četvrtak, 27. novembra, polaznici škole predstaviće se komadom „Dvanaest putnika“, po tekstu Hansa Kristijana Andersena, u dramatizaciji Ekaterine Cvetkove i u režiji Milana Andrejevića i Ekaterine Cvetkove. Projekat, koji se realizuje u partnerstvu sa Osnovnom školom „Hristo Botev“ i Centrom za kulturu, finansira se iz budžeta Opštine Dimitrovgrad. Početak predstave zakazan je za 19 sati, a ulaz je slobodan.

