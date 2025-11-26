MALA POZORIŠNA ŠKOLA PREDSTAVLJA „12 PUTNIKA“

Mala pozorišna škola, koja je u Dimitrovgradu po prvi put organizovana prošle godine, nastavlja sa radom. U četvrtak, 27. novembra, polaznici škole predstaviće se komadom „Dvanaest putnika“, po tekstu Hansa Kristijana Andersena, u dramatizaciji Ekaterine Cvetkove i u režiji Milana Andrejevića i Ekaterine Cvetkove. Projekat realizuje Udruženje građana „Harmonija“, u partnerstvu sa Osnovnom školom „Hristo Botev“ i Centrom za kulturu, a finansira se iz budžeta Opštine Dimitrovgrad. Početak predstave zakazan je za 19 sati, a ulaz je slobodan.

foto i video: Boris Lazarov