LUKA VELIČKOV TREĆI NA PRVENSTVU SRBIJE U KARATEU U MLADENOVCU

RT Caribrod

U subotu je u Mladenovcu održano Prvenstvo Srbije u karateu, za poletarce, pionire i nade, uz izuzetno jaku konkurenciju. Na takmičenju je učestvovalo više od 1200 takmičara iz 130 kluba Uže Srbije, Vojvodine i beogradskog karate saveza. Karate klub Caribrod predstavljali su Luka Veličkov u kategoriji nada 2013. godište klasa D, koji je uspeo da se plasira u polufinale i osvoji bronzano odličje, čime je postao treći u Srbiji u svojoj uzrasnoj kategoriji. Na turniru je učestvovao i Konstantin Gakov u kategoriji pionira 2016. godište – klasa E, koji je izgubio u borbi za bronzanu medalju tesnim rezultatom 2:1. Kako je konkurencija u njihovim kategorijama bila velika, ovo je svakako veliki uspeh za Karate klub Caribrod. Svoje utiske sa turnira u Mladenovcu prenosi Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod.

Prošle godine Luka Veličkov je bio prvak Srbije u svojoj kategoriji. Ove godine je dokazao da je među prva tri u Srbiji, ali u većem rangu takmičenja, čime je potvrdio svoj kvalitet. Već sledećeg vikenda karatiste Caribroda očekuje Internacionalni karate turnir „Vrnjačka banja open“ u Vrnjačkoj banji.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1421763743089262&type=3

A.K.

foto i i video: Dejan Todorov

