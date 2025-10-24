LOKALNA SKUPŠTINA NA DANAŠNjOJ SEDNICI USVOJILA I REBALANS BUDžETA

Na današnjoj sednici Skupštine opštine odbornici su najpre usvojili predlog o izmenama i dopunama Statuta opštine Dimitrovgrad, čime je izvršeno usklađivanje sa državnim pravnim aktima. Nakon toga usvojen je predlog o drugom rebalansu budžeta opštine za 2025. godinu. Usvojene su izmene u prihodnom delu budžeta, zbog dobijanja transfera sa viših nivoa vlasti u ukupnoj vrednosti od 60 miliona dinara, za realizaciju određenih projekata. Nakon toga usvojen je i predlog za pribavljanje u opštinsku svojinu katastarskih parcela u Lukavici, kako bi se realizovale aktivnosti za aktiviranje plitkih bunara, u cilju obezbeđivanja dodatnih količina vode u gradskoj vodovodnoj mreži. U sklopu razmatranja ove teme, razvila se duža diskusija o problemima u vodosnabdevanju, a dati su i konkretni predlozi od strane odbornika. Odbornici su zatim usvojili Plan detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane u selu Bačevo, kao i predlog za određivanje ekonomske cene boravka dece u PU „8. septembar“ , izveštaj o radu ustanove za radnu 2024./2025. godinu, i plan rada za tekuću radnu godinu. Usvojeni su i predlozi rešenja o imenovanju članova opštinskog saveta roditelja i njihovih zamenika, kao i predlozi o imenovanju školskih odbora u gimnaziji i osnovnoj školi.

N.S.

foto i video: Dejan Todorov