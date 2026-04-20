LISTA „PP – DB“ OSVOJILA NAJVIŠE GLASOVA U DIMITROVGRADU, U BUGARSKOJ UBEDLjIVA POBEDA PARTIJE RUMENA RADEVA

Juče su u Bugarskoj održani vanredni parlamentarni izbori za 52. saziv Narodne skupštine. Bugarski državljani na teritoriji Republike Srbije imali su priliku da glasaju na pet biračkih mesta, od kojih je jedno bilo u prostorijama KIC-a Caribrod. Najviše glasova u Dimitrovgradu – 463 osvojila je lista „Nastavljamo promene – Demokratska Bugarska”, na drugom mestu je “Progresivna Bugarska” sa 237 glasova, na trećem mestu, sa 42 glasa, lista GERB-SDS, a na četvrtom sa 20 glasova – lista “Preporod”. Pored biračkih mesta u Dimitrovgradu i Bosilegradu, i u Ambasadi i konzulatu Bugarske u Beogradu i Nišu, glasanje je juče organizovano i u selu Zvonce.

Centralna izborna komisija Bugarske u podne je objavila rezultate sa 97,52 odsto obrađenih zapisnika. Najveći broj glasova osvojila je “Progresivna partija” Rumena Radeva – 44,72 odsto, sledi koalicija GERB – SDS sa 13,38% glasova, koalicija “Nastavljamo promene – Demokratska Bugarska” ima 12,8, Pokret za prava i slobode – 6,75 odsto i lista “Preporod” – 4,3 odsto glasova. Predstavnici ovih pet lista činiće novi saziv bugarskog parlamenta.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov