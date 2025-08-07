LIKOVNO-LITERARNE RADIONICE „BIBLIOLETO“ U NB „DETKO PETROV“

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ i ovog leta organizovala je likovno-literarne radionice pod nazivom „Biblioleto“. za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina. Kreativni rad sa polaznicima radionica odvija se tokom prepodneva, počev od 1 avgusta. Deca su danas svoju kreativnost usmerila na ukrašavanje ramova sa svojim fotografijama. Mnogo njih poželelo je da podeli svoje utiske sa nama. Zabeležili smo samo neke od njih (Dunja Krumov, Katarina Milev, Tea Petrov, Mateja Dimitrov, Nada Glišić, Nia Ćirić).

Direktor biblioteke Ivana Taskov zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem letnjih radionica.

O bogatom programu radionica govori Dragana Pešaković, urednik kulturno-javne izdavačke delatnosti u biblioteci.

Rad sa decom u okviru radionica završava sutra. Nakon završetka radionica planirana je izložba radova, a svi polaznici će pored filma na temu “Biblioleto” dobiti i zahvalnicu za učešće.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1411915640935994&type=3

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev