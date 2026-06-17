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LETOVANJE ZA DECU IZ DIMITROVGRADA PREKO KIC-a „CARIBROD“

RT Caribrod

Kulturno-informativni centar „Caribrod” nastavlja tradiciju organizovanja letovanja dece iz Dimitrovgrada na obali Crnog mora u Bugarskoj. Organizaciju finansijski podržava Narodna skupština Republike Bugarske, a upis zainteresovanih je već počeo. Prema rečima Dalibora Milanova, sekretara KIC-a „Caribrod”, predviđeno je 50 mesta za decu i 3 za odrasle pratioce. Smeštaj i hrana u kampu u Ravdi su besplatni, a jedini troškovi su za prevoz. Desetodnevno letovanje za decu iz Dimitrovgrada, kao i prethodnih godina, biće organizovano od 1. do 10. avgusta.

foto: RTC

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