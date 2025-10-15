KUD „CARIBROD“ UČESTVOVAO NA KONCERTU „ILIJA LUKOV I PRIJATELjI“

Kulturno-umetničko društvo „Caribrod“ nedavno je dobilo poziv za učešće na koncertu „Ilija Lukov i prijatelji“.

„Znajući da nastupamo u Nacionalnom dvorcu kulture, poziv smo shvatili ozbiljno i dosta dobro smo spremili koreografiju. Ukupno 12 folklorista iz prvog, drugog i trećeg ansambla dimitrovgradskog Kulturno-umetničkog društva, nastupilo je sa Pirinskom pesmom i koreografijom „Izvi se horo golemo“, rekao je Dalibor Gligorov, korepetitor Kulturno-umetničkog društva Caribrod.

“Bila nam je čast što smo pozvani na ovako veliki koncert u glavnom gradu Bugarske. Na muzičkom spektaklu, pored vokalnih izvođača, nastupile su i folklorne i plesne grupe, kao i hor Sofijske bogoslovije „Sveti Jovan Rilski“, dodao je Gligorov.

Prema rečima Gligorova, za dimitrovgradske fokloriste ovo je bilo još jedno novo lepo iskustvo, jer je nastup na ogromnoj sceni i pred toliko ljudi bio i izazov i veliko zadovoljstvo za njih.

Koreografija, koju je Kulturno-umetničko društvo „Caribrod“ pripremilo za ovaj koncert biće izvedena i na drugim gostovanjima, kao i pred domaćom publikom.