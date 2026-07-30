KREATIVNE RADIONICE U BIBLIOTECI

Ekipa radio-televizije Caribrod juče je prisustvovala jednoj od dečijih radionica u Narodnoj biblioteci „Detko Petrov“.

„Na današnjoj radionici deca su pravila ram za sliku, a do kraja su planirane još dve radionice,” rekla je VD direktora biblioteke, Dragana Pešaković.

Ovakva druženja za vreme letnjeg raspusta, učesnicima su veoma zanimljiva i višestruko korisna, što su potvrdila i sama deca.

Svako ko dođe na bilo koju od radionica, je dobrodošao, a zainteresovanost je ove godine ogromna. Na radionici koju je naša ekipa posetila bilo je ukupno 78 devojčica i dečaka.

I ovog leta za likovno-literarne radionice “Biblioleto”, vladalo je veliko interesovanje. Ovogodišnje „Biblioleto“ obuhvata ukupno 6 radionica, a nakon njihovog završetka planirano je organizovanje izložbe svih radova, nastalih u radionicama.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1756235416504013&type=3

D.V.

foto i video: Miki Ilić