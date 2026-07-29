KREATIVNE RADIONICE U BIBLIOTECI
Narodna biblioteka „Detko Petrov“ i ovog leta organizuje likovno-literarne radionice “Biblioleto”, za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina. Prva radionica održana je u petak, a do 31. jula planirano je ukupno 6 radionica. Rad sa decom organizuje se u prepodnevnim satima, u vremenu od 10:00 do 11:30 časova, a nakon završetka radionica planirano je organizovanje izložbe svih radova, nastalih u radionicama.
foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1755180116609543&type=3
foto: Miki Ilić