KRAJ PRVOG PERIODA OPOMENA, VUKOVA NEDELjA I MINI-RASPUST

Po školskom kalendaru i pravilniku za tekuću školsku godinu, ove nedelje se planiraju odeljenska i nastavnička veća. Roditeljski sastanci na kraju prvog perioda opomena planirani su za petak, 7. novembra. Prema rečima Milene Stavrov, direktorke osnovne škole „Hristo Botev“, u dimitrovgradskoj osnovnoj školi na početku školske godine zabeleženo je povećano izostajanje učenika i zaposlenih.

Ove nedelje se obeležava Vukova nedelja. Nastavnice srpskog jezika su sa učenicima pripremile prigodan program, u čast tvorca srpske azbuke, Vuka Karadžića, koja je izvedena danas u prostorijama škole.

S obzirom da ove godine datum državnog praznika, Dana primirja u prvom svetskom ratu, pada u utorak, đaci će sa idućim vikendom imati mini odmor od četiri dana.

