KOŠARKAŠI PREKINULI NEGATIVNI NIZ REZULTATA

U utakmici 18. kola prvenstva Prve muške regionalne lige istok, košarkaši “Dimitrovgrada” su proteklog vikenda savladali ekipu “Topličanina” iz Prokuplja, rezultatom 101:83. “Dimitrovgrad” je trenutno deveti sa 24 boda, a u narednom kolu, koje se igra krajem februara, gostuje 12-oplasiranoj ekipi “Vlasotinca”. Trener dimitrovgradske ekipe Nenad Petrović je nakon pobede nad Prokupčanima istakao da je ekipa konačno kompletna i da se nada da će tako i ostati.

N.S.

foto i video: Milan Ilijev