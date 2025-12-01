ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

KONKURSI ZA STUDENTSKE STIPENDIJE OTVORENI DO 8. DECEMBRA

RT Caribrod

Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurse za dodelu opštinskih studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu. Ove godine biće dodeljene ukupno 23 stipendije – 9 redovnih, 11 posebnih i 3 kadrovske.

Konkursi su objavljeni na zvaničnom sajtu i na oglasnoj tabli opštine Dimitrovgrad. Dokumentacija se može dostaviti do 8. decembra na šalteru Opštinske uprave ili putem pošte na adresu Opština Dimitrovgrad, Balkanska 2, kao i elektronskim putem na sajtu opštine. Predlog liste kandidata biće objavljen do 15. decembra. Nakon isteka roka od 7 dana za prigovore, konačna rang lista biće objavljena 29. decembra.

