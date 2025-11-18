KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE ZATVOREN ZA KATEGORIJU „OSTALI GRAĐANI“

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Opštine Dimitrovgrad objavila je informaciju da je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Dimitrovgrad za 2025. godinu zatvoren za kategoriju „OSTALI GRAĐANI“, zbog utroška sredstava. Prijave koje budu podnete nakon zatvaranja Javnog poziva, odnosno nakon 18. novembra, odbaciće se kao neblagovremene.

Javni poziv ostaje otvoren za kategoriju „SOCIJALNO RANJIVIH GRAĐANA” i prijave se podnose do 18. decembra tekuće godine.