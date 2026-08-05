KOLONIJA „POGANOVSKI MANASTIR“ DO 8. AVGUSTA

U toku je ovogodišnja, 34. međunarodna likovna kolonija „Poganovski manastir“. U radu kolonije, koja je zvanično otvorena 1. avgusta, učestvuje osmoro umetnika – petoro iz Srbije i troje iz Bugarske. Učesnici su smešteni u selu Poganovo, uz mogućnost da inspiraciju potraže u samom selu i okolini, kao i u porti Poganovskog manastira i dolini reke Jerme. Organizator kolonije, koja traje do subote, 8. avgusta, je Centar za kulturu – galerija „Metodi Meta Petrov“. Ekipa Radio-televizije Caribrod danas je posetila umetnike u Poganovu, a reportažu o ovogodišnjem izdanju ove kulturne manifestacije emitovaćemo sutra.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1762224435905111&type=3

D.V.

foto: Dejan Todorov