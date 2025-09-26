U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u četvrtak je organizovano književno veče sa Jelenom Bačić Alimpić. Kako su iz godine u godinu romani ove autorke najčitaniji u mreži biblioteka širom Srbije, iz dimitrovgradske biblioteke su odlučili da ugoste ovu spisateljicu koja se sa zadovoljstvom odazvala pozivu.

Svi zainteresovani ljubitelji pisane reči su imali priliku da se upoznaju sa stvaralaštvom ove autorke, koje broji petnaestak naslova. Autorka je pre početka književne večeri obećala jedno spontano druženje sa svima koji su je dočekali u holu biblioteke.

Bačić Alimpić je završila studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Dugo godina je radila kao novinar i autor dokumentarnih televizijskih emisija i dobitnica je mnogih nagrada za televizijsko stvaralaštvo i novinarstvo u zemlji i regionu.

Kako sama autorka kaže posle novinarstva shvatila je da joj više prija pisanje, tako da se potpuno prepustila tome.

Njeno najpoznatije delo je „Ringišpil“ iz 2010 godine, koje je proglašeno za najčitaniju knjigu domaćeg autora dve godine zaredom. Roman je osvojio nagradu „Zlatni Hit liber“, objavljen je i u luksuznom izdanju u prestižnoj ediciji Dragulji Lagune, a ujedno je i po njemu snimljena serija 2024. godine. Autorka je objavlila i dela, 2012 – „Pismo gospođe Vilme“, 2014 – „Poslednje proleće u Parizu“ koja su takođe stekla veliki uspeh. Trilogija Kazna za greh, obuhvata tri romana i postavila je nove rekorde u prodaji.

B.L. / D.V.

foto i video: Milan Ilijev