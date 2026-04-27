ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

KK „DIMITROVGRAD“ USPEŠNO ZAVRŠIO SEZONU

RT Caribrod

Pre desetak dana završeno je takmičenje u Prvoj muškoj regionalnoj ligi istok, u kojoj se takmiči i Košarkaški klub „Dimitrovgrad“. U poslednjem kolu, dimitrovgrađani su, kao gosti, ubedljivo savladali ekipu “Napretka” u Aleksincu i pobedom overili kraj sezone, rekao je gostujući na Radio televiziji Caribrod, član Uprave kluba , Zoran Gerov.

Obeležen je veliki jubilej, osamdeset godina postojanja kluba i to veoma uspešno. Problemi na početku sezone, odrazili su se i na igru i na rezultate, kaže Gerov, i dodaje da je klub celo takmičenje odigrao na principu toplo-hladno.

Klub je ipak uspeo da se konsoliduje početkom ove godine i pobede nisu izostale.

Uprava kluba ,već razmišlja o narednoj sezoni.

Ceo razgovor sa Zoranom Gerovim, možete pogledati u emisiji „Intervju“ nakon emisije Blic Vesti.

B.L.

foto i video: arhiva RTC, Miki Ilić

You May Also Like

111 PENZIONERA IZ DIMITROVGRADA DOBIĆE SOLIDARNU POMOĆ

RT Caribrod

SEDNICA SO DIMITROVGRAD NAREDNE SREDE

RT Caribrod

TREĆA UZASTOPNA POBEDA BALKANSKOG

Dragoljub Pejčev

