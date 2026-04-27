KK „DIMITROVGRAD“ USPEŠNO ZAVRŠIO SEZONU

Pre desetak dana završeno je takmičenje u Prvoj muškoj regionalnoj ligi istok, u kojoj se takmiči i Košarkaški klub „Dimitrovgrad“. U poslednjem kolu, dimitrovgrađani su, kao gosti, ubedljivo savladali ekipu “Napretka” u Aleksincu i pobedom overili kraj sezone, rekao je gostujući na Radio televiziji Caribrod, član Uprave kluba , Zoran Gerov.

Obeležen je veliki jubilej, osamdeset godina postojanja kluba i to veoma uspešno. Problemi na početku sezone, odrazili su se i na igru i na rezultate, kaže Gerov, i dodaje da je klub celo takmičenje odigrao na principu toplo-hladno.

Klub je ipak uspeo da se konsoliduje početkom ove godine i pobede nisu izostale.

Uprava kluba ,već razmišlja o narednoj sezoni.

B.L.

foto i video: arhiva RTC, Miki Ilić