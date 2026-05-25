KK „CARIBROD“ ORGANIZOVAO POLAGANjE ZA UČENIČKA ZVANjA

U subotu 23. maja u fitnes sali sportskog centra Park održano je polaganje za nova učenička karate zvanja. Ispred karate kluba “Caribrod” polagalo je 28 kandidata od žutog do plavog pojasa. Spremnost i znanje mladih karatista ocenjivao je Milan Laković, član komisije za dodelu zvanja Karate federacije Srbije. Svi kandidati uspešno su položili ispit koji se sastojao od izvođenja karate tehnika i kata određenih za svaku uzrasnu grupu. Opšta ocena polaganja za sve kandidate je vrlo dobar. Po prijemu diploma iz karate saveza za položena zvanja, biće organizovana svečanost u klubu na kojoj će mladi karatisti dobiti nove pojaseve.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443404537591849&type=3

foto: Dejan Todorov